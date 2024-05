Concluso l’iter per il servizio di vigilanza sulla bretella: alla riapertura manca solo il visto del Genio Civile

Il dirigente dell’ufficio tecnico di Barcellona ha completato l’iter per l’affidamento del servizio di vigilanza sui varchi d’accesso alla bretella o strada di cantiere, finalizzata alla riapertura di collegamento sulla litoranea tra Barcellona e Milazzo all’altezza della foce del torrente Mela.

Il determina dirigenziale N. 241 del 23-05-2024, firmata del dirigente Alessandro Sapienza, prevede l’affidamento del servizio “alla ditta Tirrena A.R.L. di Milazzo con un importo complessivo delle attività commissionate, per la quota parte a carico di questo Ente, di 4.500,00, IVA esclusa”. Si chiude così questa fase burocratica della procedura di riapertura del bypass alla foce del torrente Mela, che potrà avvenire solo all’inizio della prossima settimana, dopo che il Genio Civile, proprietario dell’opera per conto della Città Metropolitana, avrà preso atto della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Milazzo e Barcellona ed avrà pubblicato l’ordinanza che consentirà il passaggio dei mezzi nella fascia oraria della 6 alle 22. Il transito sarà interrotto anche in caso di allerta meteo rossa o aranciane.

La palla quindi passa alla struttura regionale, che sta gestendo i lavori di ricostruzione del ponte, la cui conclusione è programmata entro la fine del 2024.