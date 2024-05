Stasera su Raiuno l’esordio della studentessa del “Medi” Elettra De Natale Cannarella nel film TV “Mascaria”

Debutto in Tv su Rai Uno della sedicenne Elettra De Natale Cannarella, che apparirà per la prima volta sul piccolo schermo nel film “Mascaria”. La produzione Rai andrà in onda stasera sul primo canale nazionale, a partire delle 21.30.

Nel film, liberamente ispirato alla vicenda di Riccardo (Rocco) Greco, imprenditore di Gela che si ribellò al pizzo e alla mafia e morì suicida nel 2019, Elettra interpreta la parte di Angela, fidanzata del figlio dell’imprenditore.

La giovane frequenta la 3CS del Liceo Scientifico “Enrico Medi” e contemporaneamente segue a Roma i corsi della Casa Dell’attore.