Patanè Gioielli festeggia 30 anni di attività con un regalo ai suoi clienti: 30% di sconto ma solo per gli acquisti di domani

Patanè Gioielli festeggia i 30 anni di attività con un regalo gradito per i suoi clienti. Domani 24 maggio e solo domani, nel giorno in cui cade il 30° anniversario dell’apertura della gioielleria di via Nazionale e Terme Vigliatore, su tutti gli acquisti sarà praticato uno sconto speciale del 30% su tutti gli articoli presenti nello store.

“Siamo grati a tutti i nostri clienti – affermano in un post i fratelli Patanè – per la fiducia accordataci in questi anni e proprio per questo abbiamo pensato di ringraziarvi facendovi un regalo speciale. Questo è il nostro modo di dirvi grazie!”