In ricordo del Giudice Falcone: l’Amministrazione comunale celebra il 23 maggio al Mandanici

Il prossimo 23 maggio, a partire dalle 9.00, il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà le Autorità civili e militari della città, le scuole cittadine, le associazioni, la cittadinanza che vorrà prenderne parte per un incontro dal titolo “In ricordo del Giudice Giovanni Falcone”.

Dopo i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione , Avv. Viviana Dottore, interverranno il Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G:, Dott. Giuseppe Verzera, l’Avv. Giuseppe Lo Presti, penalista del foro di Barcellona P.G.. A seguire, i ragazzi potranno ascoltare la testimonianza della signora Angela Gentile Manca, mamma dell’urologo Attilio Manca, ucciso dalla mafia.

“La nostra Amministrazione di concerto con la Regione Siciliana ha ragionato sul da farsi per fare in modo che un Convegno non sia soltanto tale, ma si trasformi in una vera occasione di dialogo per i ragazzi che hanno così la possibilità di interloquire con le istituzioni della nostra Città, tra cui giudici, magistrati e testimoni che la mafia la combattono in prima linea. Il dovere delle Istituzioni politiche e di quelle cittadine è quello di invogliare i ragazzi a sapere, a conoscere come sono andati i fatti, ad entrarci dentro per saper distinguere domani le scelte da fare, si spera, prediligendo sempre il bene“.

Assessore Viviana Dottore