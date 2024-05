Un oro e due bronzi per gli atleti dell’Asd Judo Team nella coppa nazionale di Velletri

Il PalaBandinelli di Velletri ha ospitato una tappa della Coppa Nazionale targata Csen. La Asd Judo Team di Barcellona ha partecipato alla kermesse che ha visto la presenza di oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia con cinque judoka barcellonesi che hanno ben figurato raggiungendo le finali di categoria.

Nella prima giornata, sono arrivate nella classe Esordienti B le medaglie d’oro di Giuseppe Cicero nella categoria 38 kg e quella di bronzo di Domenico Catanese nella Categoria 55 Kg. Tra i Cadetti Matteo Corrado, dopo due vittorie entusiasmanti, perde la sfida per l’accesso alla fianle, ma conquista nel ripescaggio un bellissimo bronzo.

Durante la seconda giornata di gare, della classe Cadetti 73 Kg Mario Mazzeo, giunto alla finale per il 3/5 posto si è dovuto accontentare del 5° posto in una categoria molto competitiva. Nella classe Under 23 ha esordito nella categoria kg 66 di Filippo Mazzeo che con appena sei mesi di attività in palestra ha centrato la finale per il 3 / 5 posto, ma purtroppo per la poca esperienza per ha chiuso al 5 posto. Resta la soddisfazione nel gruppo per il risultato di squadra che stanno creando tante aspettative per i prossimi impegni.