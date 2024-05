24liveSchool, un giorno a Castelbuono e Cefalù tra storia e cultura

Main sponsor di 24live School

Martedì 30 aprile, in una calda giornata di primavera, le classi prime della scuola secondaria di primo grado “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto hanno vissuto un’esperienza sicuramente indimenticabile partecipando a un’entusiasmante visita didattica a Castelbuono e a Cefalù.

Arrivati a Castelbuono, gli alunni e i docenti che li accompagnavano si sono subito incamminati fra le antiche viuzze e, come prima tappa, hanno visitato un monastero che ora è stato adibito a museo, il “Museo Naturalistico” intitolato a Francesco Minà Palumbo, un grande studioso naturalista castelbonese che analizzava la flora delle Madonie. Qui i ragazzi hanno avuto il piacere di ammirare le creature da lui analizzate, come uccelli, insetti, gufi e molti altri mammiferi, oppure di osservare la scrivania con la quale lui studiava e i libri da lui usati. Nello stesso Museo veniva anche prodotta artigianalmente la manna, un prodotto curativo che può essere sia mangiato che sciolto nei liquidi, estratto dalla corteccia del frassino e dalle numerose proprietà nutrizionali. Successivamente è giunto il momento per gli alunni di visitare il maestoso Castello di Castelbuono al cui interno, oltre a trovarsi un bellissimo museo contenente dei meravigliosi paramenti sacri del Settecento e una collezione di argenteria di oggetti sacri molto preziosi, si trova la splendida Cappella di Sant’Anna, patrona di Castelbuono, eretta dalla famiglia Ventimiglia per uso privato e decorata dai fratelli Serpotta nel 1683. Ora in questa Cappella si trova il preziosissimo reliquario con il teschio di Sant’Anna, custodito all’interno di una grata con quattro combinazioni di chiavi per essere aperta mentre solo uno dei Castelbonesi ha le quattro chiavi necessarie.

Tutto molto interessante, ma Castelbuono è celebre anche per i suoi dolci, soprattutto i panettoni e le colombe artigianali “Fiasconaro”, esportati in tutto il mondo e che non si poteva non assaggiare. Così è stato e, dopo la degustazione e poi il pranzo, finita l’esperienza a Castelbuono, il gruppo si è spostato nel pomeriggio verso Cefalù, dove lì ad accoglierlo c’erano il profumo del turismo e il magnifico panorama, senza trascurare naturalmente l’arte e la storia di uno dei luoghi più belli della nostra Sicilia. Qui i ragazzi hanno avuto, in particolare, il piacere di visitare il celebre Duomo e delle guide hanno spiegato loro la storia dell’edificio e della bellissima immagine del Cristo benedicente che si trova nell’alta cupola dell’abside, testimonianza preziosa dell’arte arabo-normanna che tante testimonianze ha lasciato nell’isola. È stato tutto molto interessante e, dopo aver visto tante cose nuove, per gli alunni la giornata è finita così, con una passeggiata per il centro storico e un delizioso gelato gustato di fronte al mare, tutti certi di avere vissuto un’esperienza formativa e divertente come solo le visite didattiche possono essere.

Emanuele Milone

Classe I, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)