Barcellona: campionato regionale individuale di Surf Casting, il 3 e 4 maggio

Si svolgerà a Calderà, in zona Spinesante, il Campionato Regionale Individuale di Surf Casting il prossimo 3 e 4 maggio, dalle 18.30 alle 22.30. Si tratta della più importante gara di pesca a livello regionale, organizzato dall’Asd Obiettivo Surf Casting e patrocinato dal CONI e dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

La prova, valida per le qualificazioni al campionato italiano 2024, vedrà la partecipazione di numerosi atleti che hanno ottenuto i migliori punteggi nei precedenti campionati provinciali.

“Si tratta di un evento notevole per gli appassionati di pesca e per gli atleti che credono in uno sport raro ma meraviglioso. – ha dichiarato Nino Genovese, presidente Obiettivo Surf Casting – Oltre ai diretti interessati, sarebbe piacevole vedere la cittadinanza partecipare. Il mare e lo sport insieme possono regalare momenti intensi di spensieratezza e divertimento”.