A Falcone con l’8^ edizione del “1° Maggio Sciabaca”: sul palco del lungomare Federico Poggipollini, il chitarrista di Ligabue

L’Associazione Culturale Sciabaca torna domani con il suo “1° Maggio Sciabaca 2024”, un appuntamento ormai fisso nel calendario di Falcone e delle zone limitrofi che offre un’esperienza unica che unisce musica, divertimento e socialità in una giornata indimenticabile per tutta la famiglia.

Fiore all’occhiello dell’evento è da sempre la musica live che, dopo il successo delle edizioni passate con artisti del calibro dei 99 Posse, Lello Analfino e Babaman, propone una lineup eccezionale che promette di soddisfare tutti i gusti e di mantenere alti gli standard che ha ormai raggiunto l’evento.

La giornata sarà capitanata da Federico Poggipollini, storico chitarrista di Luciano Ligabue che, insieme alla The Crumars Band, porterà a Falcone uno spettacolo rock nel quale verranno omaggiati i classici italiani e internazionali dove la chitarra è protagonista. Sul palco, allestito sul lungomare Amerigo Vespucci di Falcone, si esibiranno anche Awa Fall, artista roots reggae di fama internazionale considerata da molti critici una delle più belle voci della Reggae/World Music in Europa e che vanta concerti in tutta Europa, i Sex Operative, che ad 11 anni di distanza dalla loro prima presenza al 1° Maggio Sciabaca tornano con questa reunion, e gli Enna Massive, un gruppo dell’entroterra siciliano i cui show spaziano dal roots alla dancehall, dal rap al bashment.

Sin dalla mattina grazie a giochi di gruppo organizzati per bambini dai 7 ai 12 anni, un dj set che intratterrà fino all’inizio dei live, zona giochi per bambini ed una zona food & drink per farvi trascorrere una giornata all’insegna della gioia e del divertimento.