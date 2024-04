24liveSchool: il 25 Aprile, festa della liberazione, visto con gli occhi dei ragazzi

Il 25 aprile è una giornata di grande importanza per l’Italia, poiché si celebra la liberazione del paese dall’occupazione nazifascista durante la seconda guerra mondiale e la fine della guerra. Il 25 aprile è la festa di tutti noi italiani e della nostra libertà, ma anche l’anniversario in cui si onora la memoria dei caduti e si rinnova l’impegno a difendere i valori di pace, libertà e democrazia. Questa data simboleggia infatti la vittoria della democrazia e della libertà sui regimi totalitari e rappresenta un momento importante per ricordare il sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto per la nostra nazione, spendendosi prima per la libertà e poi per la ricostruzione, mettendo in pericolo la loro stessa vita. A loro va la nostra gratitudine e il nostro impegno a tenere vivo il loro esempio di coraggio e umanità!

L’Italia festeggia questa giornata ma purtroppo, con tutto quello che sta succedendo in Europa e nel mondo, si direbbe che questi valori non siano così importanti. Si stanno infatti combattendo guerre non tenendo conto di ciò che ci ha insegnato il passato.

LA PACE è calpestata dalla rabbia e dall’odio tra i popoli, ma soprattutto dai governanti, per conquistare un pezzo di terra.

LA LIBERTÀ è calpestata in quei paesi in cui, come in Russia, non si può manifestare liberamente, perché la polizia reprime con torture e carcere chi non è d’accordo con le decisioni del governo.

Infine, la democrazia in questi paesi è una parola sconosciuta. Il popolo non conta nulla, subisce e soffre sulla propria pelle per le decisioni dei propri governanti.

Vorrei che tutti si ricordassero cosa ci ha insegnato il passato per non ricadere negli stessi errori ed orrori della guerra.

Denise Giambò classe 3ªD

I.C. “Bastiano Genovese”