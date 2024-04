Calcio, al via i playoff di Promozione e Prima categoria: oggi in campo l’Orsa Promosport contro il Terme Vigliatore

Sono iniziati ieri i playoff di Promozione e Prima categoria nei tornei regionali siciliana, mentre in Eccellenza mancano ancora due giornate per definire la griglia dei playoff.

Nel massimo torneo regionale dilettantistico regionale sono state definite le promozioni dirette in serie D per Enna e Nissa, ma sono ancora tutti da definire le griglie dei playoff. Nel girone B, quello vinto dall’Enna, saranno probabilmente Paternò, Modica, Milazzo e Jonica a giocarsi la qualificazione alla finale che assegna il terzo posto per la promozione in serie D. Nel girone A la situazione è invece molto incerta e si deciderà tutto negli ultimi 180 minuti.

Ecco il programma della penultima giornata e la classifica di Eccellenza Girone B

In Promozione, definito il passaggio in Eccellenza del Rosmarino, la finale dei playoff sarà tra il Mistretta e la Polisportiva Gioiosa, che ieri pomeriggio ha superato 2-0 l’Aquila Bafia, nella semifinale dei playoff.

In Prima categoria Girone C, dopo la promozione del Monforte alla fine del campionato, è il Villafranca che attende l’avversario della finale tra Orsa Promosport e Terme Vigliatore, in programma oggi pomeriggio alle 16 al campo Salvuccio Rao di contrada Zigari a Barcellona.