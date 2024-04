Dal 3 maggio la rassegna di musica d’autore “Lo stagno delle Ninfee” organizzato al teatro Petrolini dall’Isola Tobia e Mercadante

Dal 3 maggio avrà inizio a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) la rassegna di musica d’autore Lo stagno delle ninfee, organizzata da Isola Tobia Label e Mercadante Editore.

I concerti si svolgeranno al Piccolo Teatro Petrolini e avranno come protagonisti Claudio Cirillo, i Vorianova e Porfirio Rubirosa, che si esibiranno rispettivamente il 3, il 10 e il 17 maggio alle 21.

Claudio Cirillo è un cantautore e polistrumentista. Ha iniziato la sua carriera dapprima soltanto come musicista, avvicinandosi in un secondo momento anche al canto. È diplomato in Chitarra Acustica Fingerstyle alla Scuola acustica di Roma e ha frequentato il Saint Louis College of Music con indirizzo Jazz, studiando contemporaneamente batteria e pianoforte. In teatro proporrà brani dal suo album d’esordio 365.

La band dei Vorianova è composta da Biagio Di Gesaro e Alessandra Macellaro La Franca ed è originaria di Isnello (PA). Lontana dalle sonorità tradizionali ma con un sound più vicino al world progressive, la band porta avanti un progetto nato dal desiderio di conservare, approfondire e tramandare un linguaggio poetico che è espressione più profonda delle loro radici. Nel corso dello spettacolo eseguirà brani in dialetto isnellese del proprio repertorio tratti anche dai loro album Pàrtiri e Narrè.

Porfirio Rubirosa si autodefinisce ‘capo dei dadaisti’. Filo conduttore della sua produzione musicale è la perdita dell’individualità con le pericolose derive che comporta e le conseguenze del consumismo contemporaneo. Le sue esibizioni mischiano canzone d’autore, monologhi teatrali e performance artistiche situazioniste. Sul palco l’artista porterà anche le canzoni del suo ultimo album Il furore composto.

“L’obiettivo della rassegna Lo stagno delle ninfee – spiega il direttore artistico Carlo Mercadante – è quello di divulgare, con concerti in piccoli teatri, le proposte delle cantautrici e dei cantautori dell’etichetta Isola Tobia Label, dando loro la possibilità di far conoscere la propria musica in un’atmosfera intima e senza filtri e allo stesso tempo di sperimentare quel contatto diretto con le emozioni e le sensazioni che soltanto uno spettacolo dal vivo può dare. Questo progetto si pone inoltre come finalità sia quella di un ascolto consapevole e partecipato da parte del pubblico in ambienti adeguati (quali appunto le sale teatrali) sia quella consentire ai cantautori del tour una propria autonomia artistica, che fornisca loro anche gli strumenti per valorizzare e far riconoscere il proprio lavoro, nel pieno rispetto delle regole previste nell’organizzazione dei concerti da un punto di vista remunerativo e contributivo. Su questa stessa falsa riga stiamo proponendo la rassegna anche in alcuni suggestivi borghi nell’ambito del più ampio progetto di formazione all’ascolto Fortini Sonori”.