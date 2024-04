Il sindaco di Milazzo ha dato il via libera alla bozza di protocollo: la bretella sul Mela potrebbe essere aperta in tempi brevi

L’amministrazione comunale di Barcellona, nel rispondere all’interrogazione presentata dal gruppo d’opposizione di Città Aperta e della consigliera Melangela Scolaro sui tempi di riapertura della bretella alla foce del torrente Mela, ha riferito in aula consiliare che il sindaco di Milazzo ha sottoscritto la bozza di protocollo per la gestione della viabilità sul bypass, così da garantire il collegamento diurno sulla litoranea, interrotta da un anno per i lavori di ricostruzione del ponte sulla strada provinciale 75.

I consiglieri comunali Raffaella Campo, Antonio Mamì e Gabriele Sidoti di Città Aperta avevano chiesto un intervento in aula in merito alle azioni che l’Amministrazione stava intraprendendo per garantire la riapertura della “bretella” di collegamento in prossimità del Ponte sul torrente “Mela”; comunicando anche i tempi previsti per il completamento della ristrutturazione.

L’assessore Giuseppe Benvegna, nel comunicare l’intesa con il Comune di Milazzo, ha ribadito che i tempi di consegna sarebbero quelli di settembre 2024 ed anche la richiesta di accelerare i lavori con attivazione anche di doppi turni. “La riapertura della bretella è il punto di partenza e non di arrivo della questione, perchè è importante il completamento dei lavori sul ponte”.

La bretella resterà aperto dalle 6 alle 22 e sarà chiusa anche in caso di allerta arancione e allerta rossa,. con una monitoraggio in caso di allerta gialla. Sarà adesso affidato il servizio di sorveglianza per un costo di circa 900 euro Iva esclusa al mese fino alla fine di ottobre o al completamento dei lavori.