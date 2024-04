La Nuova Igea Virtus in campo contro il Canicatti per centrare la matematica salvezza

La Nuova Igea Virtus scenderà in campo alle 15 sul campo di Ravanusa per chiudere definitivamente la pratica della salvezza, conquistando anche quella matematica.

A conti fatti basterà un punto nella gara di oggi contro il Canicattì, anche in caso di vittoria del San Luca sul campo del Castrovillari per blindare un posto nella prossima stagione di serie D. La squadra del tecnico Di Gaetano, senza gli infortunati Della Guardia e Biondo, punterà comunque alla vittoria per provare anche a migliorare l’attuale posizione in classifica. Non sarà semplice contro un Canicattì anch’esso a caccia dei punti per la matematica salvezza.

La giornata di oggi potrà decidere ufficialmente anche il nome della squadra promossa in serie C, con l’imbattuto Trapani praticamente ormai certo del salto di categoria, che stasera affronta il Siracusa e con una vittoria raggiungerebbe anche la matematica promozione con i 13 punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine.