La Nuova Igea Virtus in campo oggi alle 15 con il Real Casalnuovo: con una vittoria potrebbe arrivare la matematica salvezza

Vincere con il Real Casalnuovo oggi pomeriggio nella gara del D’Alcontres con calcio d’inizio alle 15, per poi attendere l’esito della gara tra San Luca e Trapani, per poter festeggiare la matematica salvezza in serie D.

E’ questo l’obiettivo della Nuova Igea Virtus, che potrebbe fare un bel regalo di Pasqua a tutti i tifosi giallorossi. Non che la salvezza sia un obiettivo difficile da raggiungere, perchè potrebbe arrivare nelle prossime gare di campionato, ma chiudere il discorso prima di Pasqua potrebbe servire ad avviare la programmazione della prossima stagione con largo anticipo e con maggiore serenità.

Di fronte ci sarà un avversario motivato come il Real Casalnuovo, che sta ancora lottando per un posto nei playoff e non verrà certamente a Barcellona per una gita. Servirà come sempre il sostegno del pubblico igeano per fermare un’altra big di questo campionato.