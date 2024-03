Barcellona, si è spento Giuseppe Centineo un imprenditore lungimirante della ristorazione

Si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nel Duomo di Santa Maria Assunta a Pozzo di Gotto i funerali di Giuseppe Centineo, 74 anni, imprenditore della ristorazione partito dalla gestione del Bar La Dama e poi fondatore della Luna Rossa a Calderà e dell’Orsa Maggiore ad Oliveri.

Pippo Centineo ha cominciato a lavorare fin da piccolo a Pozzo di Gotto al primo Bar Notturno, poi ha gestito il Bar La Dama in via Risorgimento, punto di riferimento per coloro che frequentavano il vecchio ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Con la chiusura della struttura ospedaliera è ripartito da zero, creando il ritrovo Luna Rossa al centro di Calderà, fino al 2000 è diventato un punto di riferimento per gustare un buon gelato e una gustosa granita a tutte le ore della giornata. Subito dopo ha vinto una nuova scommessa, spostando l’attività ad Oliveri, alle pendici del Tindari, inaugurando l’Or.Sa Maggiore bar estivo di fortissimo successo. Dal 2007 si è spostato a Venetico con il bar ritrovo Il Cuore Matto, aperto 24 ore al giorno, vincendo un’altra scommessa commerciale, prima del meritato riposo professionale.

In questi giorni sono stati numerosi gli attestati di stima, anche attraverso i messaggi social, nei suoi confronti e nei confronti dei familiari, che ne piangono la scomparsa.

La redazione porge le sentite condoglianze alla moglie, ai figli ed ai parenti tutti.