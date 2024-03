Taekwondo, la Tiger’s Den conquista l’argento al Belgian Open con Elena Fazio

Si è svolto nel fine settimana l’Open di Belgio, svoltosi a Lommel, con la presenza di oltre 1800 atleti iscritti, provenienti da ogni parte del mondo. La kermesse é una delle competizioni di più alto livello del panorama europeo.

La società barcellonese Tiger’s Den dei maestri Giuseppe e Fabio sottile, presente con una squadra composta da 5 atleti (1 senior, 1 junior e 3 cadetti), ha conquistato una splendida medaglia d’argento con Elena Fazio, nella categoria cadetti femminili 44kg, L’atleta barcellonese ha eliminato ben 4 avversarie, prima di approdare in finale, contro la fortissima atleta della nazionale polacca Gabriela Wrzeszcz, alla quale ha ceduto il gradino più alto del podio, al culmine di un incontro intenso e spettacolare, finito sul punteggio di 2 a 1.

Sono rimasti fuori dal podio gli altri due cadetti in gara. Antonino Perroni, dopo aver sfoderato una grande prestazione ed aver eliminato agevolmente i primi due avversari, é stato costretto a cedere davanti al campione europeo in carica, il fortissimo nazionale belga Oscar Delvaux. Clio Sottile, dopo i due ori dell’Austria e dei campionati italiani, in questa competizione ha pagato le non perfette condizioni fisiche, penalizzata dall’influenza, perdendo al terzo round – nonostante fosse in vantaggio di ben 5 punti – per somma di ammonizioni, quando mancavano soli due secondi alla fine.

Ottima la prestazione è stata quella degli altri due atleti in gara, entrambi vincitori dei recenti campionati regionali: la senior Martina Calabró, in recupero da un infortunio e lo junior Massimo Magazù, entrambi fuori di misura al culmine di incontri tirati fino alla fine.

Le impressioni del Maestro Giuseppe Sottile: “Non possiamo non essere contenti del risultato. Anche se, naturalmente, con un pizzico di fortuna in più nei sorteggi e con una migliore forma fisica di qualche atleta, potevamo fare meglio. Ma va bene così; portare a casa un argento in una competizione così difficile non è cosa da tutti. Al netto dei risultati individuali, abbiamo assistito a delle prestazioni eccellenti da parte di tutti i nostri atleti, che premiano gli sforzi di tutto lo staff tecnico e dirigenziale”.