La Nuova Igea Virtus batte la Vibonese, un’altra big della serie D, allunga la serie positiva e avvicina la matematica salvezza

Una brillante Nuova Igea Virtus vince il confronto con la Vibonese, terza forza del campionato, e avvicina la quota salvezza.

La squadra giallorossa, dopo un ottimo approccio alla gara, ha subito il gol dello svantaggio al 17′ con Gaeta abile a sfruttare una doppia distrazione difensiva, prima di Ferrigno e poi di Della Guardia. La Nuova Igea Virtus è stata brava in quel momento a non mollare ed a trovare il pareggio già nel primo tempo con una conclusione di testa di Di Piedi, abile ad anticipare il portiere calabrese su un bel cross di Ferrigno. Nella ripresa non c’è stata partita, con i padroni di casa che hanno tenuto alto il ritmo della gara, trovando il meritato vantaggio con una magia al 38′ del fantasista Longo. La Vibonese sbanda ancora ed in pieno recupero l’arbitro fischia un penalty sacrosanto per un fallo di mano di un difensore calabrese, che però Longo spreca, calciando addosso al portiere.

La galleria dei due gol di Di Piedi e Longo

Al fischio finale è festa in campo e sugli spalti per la prestigiosa vittoria, che allunga la serie positiva a nove risultati positivi, con sette punti conquistati nelle tre gare contro Siracusa, Trapani e Vibonese, le tre regine del girone I di serie D.