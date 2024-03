Terremoto nel torneo di serie D: Siracusa penalizzato di tre punti, con due giornate di squalifica del campo dopo i fatti di Licata

Costano care al Siracusa le intemperanze dei suoi tifosi durante la partita di Licata, vinta sul campo con il netto punteggio di 5-0

Il giudice sportivo, sulla base del referto arbitrale, ha inflitto 3 punti di penalizzazione alla società aretusea e disposto la squalifica per due giornate dello stadio De Simone di Siracusa.

Di seguito il dispositivo del giudice sportivo, che descrive i fatti contestati ai supporters biancoazzurri:

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE – CAMPO NEUTRO – PORTE CHIUSE – DECORRENZA IMMEDIATA – AMMENDA € 4.000,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA

Per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico ( 5 fumogeni e 5 bombe carta) che veniva lanciato sul terreno di gioco e sul campo per destinazione, nonché lanciato sul terreno di gioco due bottiglie di acqua semipiene una delle quali colpiva un calciatore avversario alla testa. Quest’ultimo cadeva al suolo e dopo avere ricevuto i primi soccorsi veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove veniva refertato “trauma cranico” con diagnosi di 7 giorni. In seguito all’episodio le Forze dell’Ordine si posizionavano con assetto difensivo di fronte al settore occupato dai medesimi sostenitori che, nel corso dell’intervallo venivano allontanati dall’impianto sportivo. Sanzione così determinata in applicazione dell’art.10 comma 2 del CGS e del minimo edittale della penalizzazione di punti in classifica pari a quelli conquistati sul terreno di gioco.

La nuova classifica nei primi posti