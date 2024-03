La Nuova Igea Virtus strappa il pareggio a Castrovillari con una magia di Aveni nel recupero ed allunga la serie positiva

Un guizzo vincente di Aveni a tempo scaduto evita una sconfitta per la Nuova Igea Virtus, che sarebbe stata amara per l’andamento della gara.

La squadra giallorossa ha disputato una buona gara contro un’avversario “indigesto” come il Castrovillari, che già all’andata aveva fatto soffrire i ragazzi del tecnico Francesco Di Gaetano, all’inizio del suo cammino sulla panchina della Nuova Igea Virtus. Biondo e compagni hanno sfiorato il gol in alcune circostanze, soprattutto con Trombino che ha colpito la traversa tutto solo davanti alla porta avversario, un attimo dopo che Cosenza portasse in vantaggio i padroni di casa. La giocata di Aveni nel recupero, su assist di Calafiore, ha evitato una sconfitta beffarda, anche per i tifosi giallorossi che hanno affrontato la difficile trasferta calabrese, con condizioni meteo proibitive.

La classifica continua a sorridere ai giallorossi, con allungano il passo sulla zona playoff, per le sconfitti di Locri ad Agrigento e del San Luca, nel derby con la Gioiese. La giornata è stata caratterizzato da quanto accaduto a Licata, dove la società di casa ha preannunciato ricorso contro la vittoria del Siracusa, dopo che un giocatore gialloblù è stato colpito da un petardo lanciato dal settore aretuseo sul punteggio di 0-1, costringendolo a lasciare il campo ed a ricorrere alla cure dei medici del locale pronto soccorso.