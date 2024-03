La Nuova Igea Virtus a caccia della vittoria sul campo del Castrovillari per mettere in cassaforte la salvezza

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio alle 15 sul terreno del Castrovillari, penultimo in classifica, con l’obiettivo di centrare la vittoria per mettere in cassaforte la salvezza.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano non si è esaltata dopo la brillante prestazione contro la capolista Trapani, fermata su un pareggio che è stato stretto per i giallorossi, ed è consapevole dell’insidia rappresentata dalla gara contro il Castrovillari. I calabresi, all’andata riuscirono a strappare un pareggio al D’Alcontres, lasciando una buona impressione, contro una Nuova Igea Virtus, che aveva iniziato da poco il percorso con il nuovo allenatore, dopo il cambio in panchina. Il Castrovillari è comunque reduce da una buona prestazione sul campo della Sancataldese, dove ha ottenuto un buon pareggio, e spera ancora di ridurre il margine dalla quint’ultima sotto gli 8 punti per provare a salvarsi attraverso il playout.

La partita si annuncia combattuta, seppur con il rischio di essere condizionata dal maltempo e dal vento, che sferza anche la Calabria. Di seguito il programma completo e la classifica, che saranno aggiornati in tempo reale della redazione di Tuttocampo.it