La Fip ha definito il calendario della fase ad orologio del campionato di serie B interregionale.

Il Barcellona inizia il suo percorso in casa contro Corato il prossimo 3 marzo, per poi affrontare due trasferte in Campania, prima Avellino e poi Marigliano. I giallorossi chiuderanno il girone d’andata al Palalberti contro Lucera, poi affrontare il ritorno a campi invertiti.

Ecco il calendario compilato

DI seguito pubblichiamo il calendario del Play-in Gold