Il coro Piccoli Cantori di Barcellona torna protagonista nella serie tv cult “Mare fuori”

Non si fermano ai diversi concorsi internazionali i successi per il coro di voci bianche dei Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto.

I componenti del coro barcellonese, diretti da Salvina Miano, hanno infatti inciso, anche per la quarta stagione, la maggior parte dei brani musicali che fanno da colonna sonora alla serie tv “Mare fuori” in onda da ieri sera su Rai2 e disponibile anche su Raiplay. L’incisione delle tracce corali, avvenuta nelle sale del prestigioso Studio Forum di Roma, è stata coordinata da Stefano Lentini, compositore e produttore della colonna sonora e di tutti i brani più conosciuti della serie, che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi di Napoli rinchiusi in un istituto penitenziario per minori.

La registrazione dei brani musicali affidati a I Piccoli Cantori è stata realizzata nel settembre scorso. La loro voce fa spesso da cornice ai momenti più intensi della serie, alimentandone anche la tensione scenica.

Questi i nomi dei giovani coristi: Adele Arcoraci, Benedetta Barbalace, Erica Bauro, Giulia Benvenga, Julia Biondo, Sofia Biondo, Sofia Bonavita, Carola Buttino, Stella Maria Calderaro, Fabiola Calvo, Chiara Castellano, Elena Crifò, Anna Cuffaro, Silvia Dainotti, Roberta Dalia, Lino Genovese, Lucrezia Genovese, Alice Gentile, Dora La Spada, Sara La Spada, Anna Milone, Anita Munafò, Marica Munafò, Serena Munafò, Iole Pensabene, Edoardo Perdichizzi, Irene Perdichizzi, Maria Chiara Perdichizzi, Costanza Picciolo, Irene Ragusa, Emma Russo, Sara Salmeri, Irene Scilipoti, Emma Valenti.

Si tratta di un ennesimo attestato di stima e di un meritato riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni di attività nella promozione dei giovani talenti canori e della stessa città del Longano.