Taekwondo, il Dream Team Barcellona conquista un oro, tre argenti ed un bronzo nell’Insubria Cup 2024

E’ positivo il bottino di medaglie conquistate dagli atleti dell’Asd Dream Team Taekwondo Barcellona del Maestro Orazio Cappellano, nel corso del torneo Insubria Cup 2024, gara a livello internazionale che si svolge ogni anno a Milano.

Il team Cappellano ha partecipato con 9 atleti, che hanno portato a casa cinque prestigiose medaglie.

Sul gradino più alto del podio è salito Ettore Lenzo nella categoria -58 kg senior cinture nere, che ha conquistato la medaglia d’oro, sbaragliando la concorrenza e vincendo tutti gli incontri per 2 round a zero, compresa la finale.

Le medaglia d’argento sono arrivate da Nancy Calabrese nella categoria -68 junior nere, che si arrende solo in finale per infortunio, da Vittorio Sciacca +78 junior che ha perso la finale all’ultimo secondo per 6-5 e da Giulia Conti nella cat kids +57, che si è arresa in finale all’atleta più esperta.

Bronzo infine per Giorgia Perdichizzi -47 cadetti cintura rosse e nere, che si è fermata in semifinale all’atleta sarda, nonostante il punteggio in parità, perchè il regolamento ha premiato l’avversaria che ha effettuato più tocchi in corazza.

La segnalare la prestazione per i 3 kids Carmelo Abbate, Antonella Abbate e Antonio Calabró che alle prime esperienze a questo livello, non sono riusciti ad accedere alla zona medaglia, ma sono stati autori di ottime prestazioni a conferma delle loro potenzialità.

Il tecnico Orazio Cappellano si è detto soddisfatto non solo per i risultati, ma soprattutto per il comportamento di tutto il team, che si dimostrato all’altezza di poter competere ai massimi livelli del taekwondo nazionale e internazionale.