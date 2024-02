La Nuova Igea Virtus ufficializza l’ingaggio dello juniores Giovanni Cutrona: con la Gioiese a porte chiuse

La Nuova Igea Virtus, dopo la vittoria contro il Licata, si prepara alla trasferta sul campo della Gioiese, che si disputerà sul campo neutro di Rizziconi a porte chiuse per l’inagibilità dell’impianto.

La squadra punterà alla quarta vittoria consecutiva per allungare il passo sulla zona playout e per dare continuità alla striscia positiva, prima della pausa del campionato imposta dalla partecipazione della Rappresentativa Nazionale di serie D al torneo di Viareggio.

La società, intanto, ha definito l’accordo con il centrocampista Giovanni Cutrona, classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Palermo e adesso di proprietà del Bari, che lo ha concesso in prestito alla squadra giallorossa. Il centrocampista ha vissuto la prima esperienza in serie D con la maglia del Troina nel 2021, per poi vestire quella della Sancataldese nella stagione 2022/2023, dove ha raccolto 30 presenze con un gol. A settembre ha iniziato la stagione in corsa con l’Altamura e adesso ha sposato la causa della Nuova Igea Virtus.