La Nuova Igea Virtus passa a Portici e continua a risalire la classifica di serie D

La Nuova Igea Virtus supera l’ostacolo del Portici, dando continuità alla vittoria di sette giorni fa contro il Siracusa.

A Portici la formazione giallorossa non ha trovato il bandolo della matassa soprattutto nella costruzione della manovra, subendo il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa con un calcio di rigore trasformato da Maione. La reazione dei giallorossi è arrivata nella ripresa, affrontato con un altro atteggiamento. La formazione del tecnico Francesco Di Gaetano la ribalta in sei minuti, al 21’ con il gol del pareggio di capitan Biondo ed al 26’ con il rigore conquistato e realizzato da Trombino. In pieno recupero arriva poi il gol di Ordonez, che finalizza una bella azione di Trombino.

“Per noi – afferma il tecnico Di Gaetano – era importante dare continuità alla vittoria con il Siracusa e abbiamo saputo interpretare le diverse fasi della partita, contro un avversario che non merita l’attuale posizione di classifica. Avevamo preparato la gara con una punta e due esterni, ma nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimerci al meglio, soprattutto nella fase offensiva. Abbiamo subito un gol su un rigore che poteva essere evitato, ma nella ripresa i nuovi entrati hanno avuto un ottimo impatto sulla partita e siamo riusciti ad avere un atteggiamento più propositivo, raggiungendo prima il pareggio e poi realizzando i gol di una vittoria meritata”.

“Il successo di oggi – conclude l’allenatore – ci dà fiducia anche per i prossimi impegni e cancella i dubbi su un eventuale calo di tensione dei ragazzi, dopo il successo di domenica scorsa. Adesso rientriamo a Barcellona con maggiore serenità e ci prepariamo alla gara infrasettimanale di mercoledì contro il Licata, senza pensare al calendario. Andiamo avanti partita dopo partita, senza fare calcoli. Con questo atteggiamento possiamo solo crescere per raggiungere quanto prima l’obiettivo della salvezza”.

Il calendario prevede adesso un altro turno infrasettimanale che vedrà i giallorossi impegnati mercoledì 31 gennaio contro il Licata, con inizio alle 15 allo stadio D’Alcontres Barone.

Tabellino

PORTICI: De Luca; Riccio, Carullo, Colonna, Francese, Sellaf, Teyou, Turchet, Maione, Scaffidi, Pelliccia. A disp.: L. Orefice, Mauri, Musto, Russo, Di Prisco, Umile, C. Orefice, Damiano, Di Guida. All. Ciaramella.

NUOVA IGEA VIRTUS: Staropoli; Triolo, Ferrigno, Della Guardia; Leone (46′ Ordonez), Nisticò (64′ Catanzaro). Calafiore, Biondo (88′ Trovato), Buscetta; Longo, Trombino (96′ Aveni). A disp.: La Rosa, Di Cristina, Albarella, Franchina. All. Di Gaetano.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna.

MARCATORI: 26’pt Maione (rig.), 26’st Biondo, 31’st Trombino (rig), 49’st Ordonez