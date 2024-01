La Nuova Igea Virtus oggi a Portici per dare continuità alla vittoria contro il Siracusa

In casa Nuova Igea Virtus, prima dello scontro diretto sul campo del Portici, l’imperativo è resettare la vittoria sul Siracusa e concentrare tutte le energie sulla gara di oggi pomeriggio alle 14.30 contro la formazione campana.

Il Portici ha conquistato gli stessi punti della formazione giallorossa, ma con una partita in più, ed arriva al match di oggi dopo due sconfitte consecutive, che hanno frenato la rincorsa iniziata alla fine del girone d’andata, fino ad uscire per un attimo fuori dalla zona playout.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano ha lavorato in settimana con maggiore serenità rispetto al recente passato, ma con la consapevolezza di non aver ancora raggiunto l’obiettivo, come sottolineato nel prepartita del centrocampista Claudio Calafiore: “La vittoria con il Siracusa è già archiviata – ha dichiarato – ed in settimana abbiamo lavorato al meglio per preparare la gara con il Portici. Serve un’altra prestazione importante per dare continuità al nostro rendimento e non vanificare quanto di buono ottenuto nella gara di sette giorni fa”.

Il tecnico giallorosso non potrà contare sugli squalificati Abbate e Di Piedi, autore del gol vittoria contro gli aretusei, ma ha la carte giuste per poter tornare dalla Campania con una risultato positivo.

Nell’anticipo, il Ragusa ha superato il Casalnuovo con il punteggio di 2-1 e si è allontanato dalla zona calda della classifica. Di seguito il programma di giornata e la classifica aggiornata.