La Nuova Igea Virtus alle 15 sfida la corazzata Siracusa per rompere l’incantesimo

La Nuova Igea Virtus torna al D’Alcontres dopo oltre un mese di assenza e soprattutto dopo una fase complicata della sua stagione da neo promossa in serie D.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano dovrà tirare fuori l’orgoglio e la rabbia per confrontarsi contro una squadra costruita per vincere il campionato, che sta contendendo il primato ad un’altra corazzata come il Trapani, in un duello tutto da gustare fino alla fine del torneo.

Non ci sanno al D’Alcontres i tifosi ospiti, per la decisione delle forze di pubblica sicurezza di vietare la trasferta, ma l’auspicio è che ci sia una degna cornice di pubblico per questa gara che l’anno scorso decideva la vincitrice del campionato di Eccellenza, con la vittoria di Davide (la Nuova Igea Virtus) contro Golia (il favorito Siracusa anche in quel caso costruito per vincere). I tifosi giallorossi, seppur giustamente amareggiati per le ultime sconfitte, sperano si ripeta quel risultato, confidando sulla reazione di una squadra che ha bisogno di colpaccio per ritrovare la strada perduta in questi mesi.

