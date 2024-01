La pioggia non ferma la processione di San Sebastiano: buona partecipazione dei fedeli

Si svolta la processione del simulacro di San Sebastiano, patrono della città di Barcellona, nonostante le condizioni meteo poco favorevoli.

Il corteo sacro ha lasciato la Basilica poco dopo le 15.30 ed ha percorso regolarmente il tragitto fino a fare rientro per la messa prevista dal programma. Lungo le vie delle centro, il simulacro è stato seguito ed accolto dai tanti fedeli che non si sono fatti condizionare dal maltempo e poi dalla pioggia che in parte ha bagnato l’itinerario della processione. Particolarmente scoppiettante l’accoglienza davanti alla chiesa dell’Immacolata, dopo non sono mancati mortaretti e fuochi d’artificio, così come in via Scinà, dove sono state accese delle fiaccole al passaggio della vara di San Sebastiano. Applausi e inni al santo si sono sentiti davanti all’Unione Operaia di Mutuo Soccorso di via Garibaldi. La condizioni meteo non hanno favorite le presenze in piazza Duomo, dopo sono rimaste la bancherelle degli ambulanti, comprese quelle che preparano la tradizione giarrina, dolce di zucchero e miele tipico della festa di San Sebastiano, realizzato nella forma di un chiodo simili a quelli che hanno trafitto il martire.

Vi riproponiamo i video della diretta sulla pagina facebook di 24live ed alcuni scatti della processione e delle piazza Duomo.