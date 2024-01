Orientamenti al futuro, prosegue l’orientamento dell’ITT-LSSA Copernico

L’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto, che ad ottobre 2023 ha celebrato il cinquantesimo anniversario della sua nascita, è un punto di riferimento per centinaia di studenti e famiglie che ogni anno lo scelgono e rappresenta una realtà formativa in continua crescita.

Una delle sue peculiarità è la presenza di un gran numero di laboratori in cui gli studenti hanno la possibilità di applicare le conoscenze teoriche e confrontarsi con situazioni autentiche di apprendimento pratico. Grazie ai fondi PNRR si arricchirà di 18 nuove aule innovative e di 3 laboratori per le professioni digitali del futuro, rendendo digitale ed immersiva l’esperienza didattica e risultando ancora più inclusivo nell’ottica di una scuola per “tutti”.

Anche quest’anno il Copernico ha aperto i suoi cancelli per accogliere studenti e famiglie nei tradizionali open day per presentare i suoi indirizzi di studio e far conoscere l’organizzazione dell’istituto. L’offerta formativa dell’ITT-LSSA Copernico è difatti ampia e diversificata. Gli indirizzi di studio del settore tecnico tecnologico sono: Informatica e Telecomunicazioni (con la possibilità al terzo anno di scegliere una delle due articolazioni, ovvero sia Informatica che Telecomunicazioni); Elettrotecnica; Meccanica e Meccatronica. Mentre per il settore Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, sono presenti due indirizzi di studio: Liceo Scientifico S.A. percorso quinquennale; Liceo Scientifico S.A. percorso quadriennale.

Oltre ai consueti open day, l’Istituto nel corso di questo anno scolastico ha avviato un nuovo modo di collaborare con le scuole secondarie di primo grado, accogliendo le indicazioni delle Nuove Linee Guida per l’Orientamento e cercando di rispondere alle esigenze formative ed organizzative di ogni istituzione scolastica con cui si è rapportata.

Questa innovazione si è tradotta in accordi con le scuole sulle modalità di fruizione dei suoi laboratori. L’offerta proposta è stata sin da subito molto ampia e personalizzata in funzione delle richieste delle singole scuole e degli studenti.

A partire dal 20 novembre l’ITT-LSSA “Copernico, gli studenti degli istituti comprensivi di Barcellona e paesi limitrofi, in orario antimeridano e pomeridiano, hanno potuto partecipare alle attività laboratoriali organizzate da docenti e studenti, puntando su un apprendimento attivo. Grande successo hanno riscosso i laboratori “Sulla scena del crimine”, con la simulazione di un caso di omicidio e i successivi step scientifici e investigativi per la ricerca del colpevole. Molto gettonati sono stati anche il laboratorio di Intelligenza Artificiale e Metaverso, all’interno di un settore che si conferma sempre più attuale e di interesse da parte degli studenti di oggi, sempre più talentuosi nel campo informatico e che hanno bisogno di stimoli sempre più coinvolgenti e legati al dinamismo della realtà che li circonda. Si riconferma l’interesse verso il laboratorio di lingue straniere e l’offerta formativa specifica del dipartimento di lingue, con i suoi corsi extracurriculari di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge, dal livello A2 a C1, e le mobilità all’interno del Programma Erasmus che, già dal primo anno, consente agli studenti di vivere un’esperienza unica di immersione in una realtà scolastica e familiare estera che si rivela di grande impatto a livello di scelte di vita futura e di orientamento professionale.

La lista dei laboratori a cui è possibile partecipare è molto ampia. In aggiunta a quelli sopra citati sarà ancora possibile partecipare a “Le meraviglie della Chimica”, “Stampante 3D”, “MateMagica”, “MeccanicaMente”, “Smart houses”, “Arduino”, “Scienza meravigliosa”, “Il fascino della Fisica”, “Arte”.

Sono diverse le date in calendario: 16, 23, 26 gennaio e 2 febbraio. Lo sportello iscrizioni, attivato presso la sede di via Roma 250, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19:00 e il sabato dalle 9 alle 13 e rimarrà aperto fino al 10 febbraio per fornire consulenza e supporto alle famiglie e consentire l’iscrizione direttamente presso l’Istituto. Per prenotarsi ai laboratori tematici, della durata minima di un’ora, si può utilizzare il QR code in foto ma per visitare l’Istituto e i suoi laboratori non è necessaria prenotazione.

