Barcellona si prepara a festeggiare il patrono San Sebastiano, tra cultura, tradizione e riti religiosi

E’ iniziata la settimana che ci concluderà con la solenne festa in onore di San Sebastiano, santo patrono di Barcellona.

Sono iniziati nei giorni scorsi i momenti preghiera, organizzati dal parroco Tindaro Iannelli e dedicati a diverse categoria sociali, che proseguiranno oggi con gli infermi, domani con il volontariato, mercoledì con gli ospiti delle comunità d’alloggio e giovedì con il sostegno alle vocazioni. Venerdì 19 gennaio è in programma la veglia in onore del Patrono, in vista della festa solenne di sabato 20 gennaio, che vivrà il suo momento più significativo nella celebrazione della messa solenne da parte dell’arcivescovo emerito di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, e nella processione del simulacro del Santo per le vie del centro, secondo il percorso indicato nella locandina. Nei giorni della festa sarà rinnovata la tradizione della giaurrina, dolce di zucchero e miele tipo della ricorrenza di San Sebastiano, perchè nella forma ricorda i chiodi con cui venne trafitto il Santo nella sua martirizzazione.

La cultura dedicata a San Sebastiano sarà al centro di un evento organizzato giovedì 18 gennaio dall’Amministrazione comunale nella sala della biblioteca comunale Nannino Di Giovanni di via Regina Margherita.