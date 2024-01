Calcio, turno di riposo favorevole per la Nuova Igea Virtus: tutti pareggi negli scontri diretti

E’ stata una domenica da osservatori interessati ai risultati del campionato di serie D per molti tifosi della Nuova Igea Virtus, che osservava il turno di riposo imposto dalla rinuncia al campionato del Lamezia.

I risultati hanno sorriso ai giallorossi, con i pareggi negli scontri diretti in zona salvezza tra Canicattì e Portici e tra Sancataldese e San Luca. Ha perso, come prevedibile, il Locri contro la corazzata Siracusa, così come era facile pronosticare la goleada dell’Akragas contro i giovani della Gioiese. La classifica è quindi praticamente rimasta immutato, con i giallorossi che restano al 14° posto, ultimo della zona playout.