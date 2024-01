Serie D, finisce in pareggio il posticipo tra San Luca e Locrì: per la Nuova Igea Virtus domenica ci sarà il riposo per il ritiro del Lamezia

Si è completata oggi pomeriggio la prima giornata di ritorno del campionato di serie D, con il posticipo della gara tra San Luca e Locrì, due formazioni in lotta per ottenere la salvezza come la Nuova Igea Virtus.

Il pareggio finale (1-1 con i gol di Marsico per il Locri e di Pelle per il San Luca) è stato il migliore possibile per i giallorossi, che restano ad un punto della salvezza senza la lotteria dei playout.

Di seguito pubblichiamo i risultati della giornata e la classifica aggiornata

La Nuova Igea Virtus domenica osserverà il turno di riposo imposto dal calendario per il ritiro del Lamezia ed il tecnico Di Gaetano si ritroverà con la squadra domani per la ripresa degli allenamenti in vista del match infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio sul campo del San Luca, che precede domenica 21 gennaio il ritorno al D’Alcontres dopo oltre un mese d’assenza, per la gara contro il Siracusa. I giallorosso potranno sfruttare questi giorni per recuperare alcuni degli infortunati, insieme a Sebastiano Longo, che ha finito di scontare la squalifica di tre giornate.