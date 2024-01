Nuova Igea Virtus, i video-auguri del presidente Italiano: “E’ stato un 2023 esaltante, l’obiettivo per il nuovo anno è la salvezza”

Alla fine di un 2023 ricco di soddisfazione per i tifosi della Nuova Igea Virtus, coronata dalla promozione in serie D. La seconda parte dell’anno ha visto i colori giallorossi impegnati nel difficile impatto con la nuova categoria e dopo un buon avvio di campionato, è arrivato il periodo più tormentato con la separazione dal tecnico Pasquale Ferrara e l’inizio della guida tecnica affidata all’attuale allenatore Salvatore Di Stefano. Le giornate dell’anno hanno regalato poche soddisfazioni ai supporters giallorossi, nonostante non sia mancato l’impegno dei ragazzi in campo. La sconfitta di Reggio Calabria ha concluso un periodo difficile e la società, con lo staff tecnico, hanno operato una vera rivoluzione sul mercato di dicembre.

Nella prima gara del 2024, in programma il 7 gennaio ad Acireale, con inizio alle 17, dovrà dare le prime risposte sul nuovo corso giallorosso, con l’obiettivo di arrivare alla salvezza.

Sull’anno appena concluso e sulle prospettive del 2024 abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente Massimo Italiano. Buona visione.