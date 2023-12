La Nuova Igea Virtus chiude l’accordo con l’attaccante ex Akragas Alfredo Trombino

La Nuova Igea Virtus affida le chiavi dell’attacco giallorosso all’ex centravanti dell’Akragas, Alfredo Trombino, originario di Cosenza, classe 1997, che lo scorso anno ha giocato nella Correggese in Serie D.

Trombino è una punta centrale di grande struttura fisica che si è fatto conoscere per le 35 reti realizzate nell’Eccellenza calabrese con la maglia della Morrone Cosenza, stabilendo il record di gol in una stagione.

L’attaccante calabrese, nato il 17 ottobre 1997, cresce calcisticamente nella squadra della sua città natale Cosenza, per poi sposare in ordine i progetti di Gela, Paternò, Rotonda e Locri. Dopo lo stop dei campionati per l’emergenza Covid, il calciatore sigla un contratto di collaborazione sportiva con il Morrone, società calabrese militante nel campionato di Eccellenza, dove la registra lo storico record di 38 gol stagionali (35 in campionato e 3 in Coppa). Il ritorno in pianta stabile nella quarta serie è a Correggio, in Emilia Romagna, anticamera del passaggio ad Agrigento con la casacca biancazzurra dell’Akragas (14 presenze e 4 gol).

Punta centrale dal fisico possente, Alfredo Trombino è il classico attaccante d’area in grado di finalizzare e fare anche parecchio lavoro sporco a sostegno dei compagni. Arriverà a Barcellona Pozzo di Gotto alla ripresa degli allenamenti, subito dopo le festività natalizie e può diventare il terminale offensivo che è mancato in questa prima parte della stagione nella rosa della Nuova Igea Virtus.

“Sono molto entusiasta – afferma il neo acquisto giallorosso Alfredo Trombino – di giocare con la maglia della Nuova Igea Virtus, società blasonata che merita certamente un’altra posizione in classifica. Sono dell’avviso che ci sarà da lottare su ogni pallone. Ce la metterò tutta per dare il mio apporto e contribuire con i miei compagni al raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla società ad inizio stagione. Spero, inoltre, di ripagare la fiducia e cooperare per cambiare il trend stagionale, soprattutto in termini di reti realizzate”.

L’arrivo di Trombino completa di fatto la rivoluzione giallorossa, che ha portato all’ingaggio dei difensori Di Cristina e Ferrigno, dei centrocampisti Ordonez, Calafiore e Toziano, e dell’attaccante Di PIedi, con le partenze di Batista, Lumia, Silipigni, Moi, Russo, Schinnea e Isgrò.