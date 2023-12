La Nuova Igea Virtus a Reggio Calabria in emergenza, con un occhio attento sul mercato

La Nuova Igea Virtus è attesa oggi pomeriggio dalla difficile trasferta di Reggio Calabria contro la Fenice, nell’ultimo turno di serie D del 2023.

La squadra del tecnico Ciccio Di Gaetano scenderà in campo con un undici d’emergenze, per le assenza di Staropoli e Trovato (infortunati) e Longo (squalificato), ma anche per le condizioni non ottimali di Biondo e Calafiori, che per diversi motivi si sono allenati a singhiozzo nell’ultima settimana. Non è tra i convocati l’ultimo arrivato Francesco Di Piedi, tesserato nella tarda serata di ieri e disponibile solo del 2024. Torna tra i convocati l’attaccante Aveni.

L’obiettivo dei giallorossi è quello di ben figurare contro una delle formazioni più quotate del girone, ch dopo un avvio tormentato pe le note vicissitudini, sta iniziando a trovare continuità di rendimento.

La società e lo staff tecnico si attendono una buona prestazione, a prescindere dal risultato, e allo stesso tempo guardano al mercato, che chiede in questa fase venerdì con l’obiettivo di centrare un colpo per l’attacco.

Ecco il programma di giornata e la classifica aggiornata.