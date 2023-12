La Nuova Igea Virtus definisce l’ingaggio dell’attaccante Francesco Di Piedi

La Nuova Igea Virtus chiude l’intesa con il giovane attaccante Francesco Di Piedi, classe 2003, proveniente dal Progresso Calcio, formazione del campionato del girone D di serie D.

Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con la squadra del tecnico Salvatore Di Gaetano, che domani sarà in campo al Granillo di Reggio Calabria, nell’ultima gara del 2023.

Di Piede è cresciuto nel Cosenza Calcio per poi fare esperienze all’estero tra Spagna e Gibilterra, prima di tornare in Italia con il Crema e poi con il Progresso Calcio, formazione di Castel Maggiore. L’attaccante non è stato convocato per la gara di domani, mentre sono stati inseriti Biondo e Calafiori, che non si sono allenati in continuità nell’ultima settimana, insieme ad Aveni. Non ci saranno lo squalificato Longo e gli infortunati Staropoli e Trovato.