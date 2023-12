La Nuova Igea Virtus divisa su due fronti: la sfida salvezza con la Sancataldese e le importati scelte di mercato tra arrivi e partenze

La Nuova Igea Virtus sta attraversando un momento decisivo della stagione, diviso tra campo e mercato, per affrontare con serenità la seconda fase del campionato, in cui l’obiettivo resta la salvezza nel campionato di serie D.

Si tratta di un obiettivo alla portata della compagine giallorossa, che domani è attesa al D’Alcontres (inizio alle 15) da una sfida importante per la classifica e per il morale contro la Sancataldese. Dopo tre sconfitte consecutive Biondo e compagni non possono sbagliare e devono fare di tutto per ottenere i tre punti in palio. Servono per allontanare la zona playout, ma soprattutto per riportare entusiasmo nell’ambiente giallorosso. Il tecnico Ciccio Di Gaetano ha iniziato a lavorare sul gruppo che dovrà lottare per garantire la permanenza in serie D e le convocazioni per la gara contro la Sancataldese confermano il cambio di rotta, segnando alcune linee guida per il mercato di dicembre.

Nella lista non sono infatti l’esterno d’attacco Antonio Isgrò, che avrebbe trovato l’accordo economico per il passaggio alla Nebros in Eccellenza ed il difensore Andrea Filosa, che a gennaio dovrebbe rientrare a Crotone dal prestito igeano, per trovare un’altra sistemazione. Non ci sono neanche Mattia Trovato, nuovamente infortunato, e Fabio Aveni, escluso per scelta tecnica e probabilmente ai margini del progetto tecnico dell’allenatore. Ci sono i nuovi arrivi Calafiore, Di Cristina, Toziano e Ordonez, che si dovranno inserire negli schemi di Di Gaetano, in attesa dell’ingaggio almeno di un difensore e di un attaccante. Alla fine del mercato l’obiettivo della società e dello staff tecnico è di presentare una Nuova Igea Virtus con 24-25 giocatori, rinnovata negli uomini, che potranno adattarsi meglio al gioco dell’allenatore palermitano.

Domani però la concentrazione dovrà essere tutta per la sfida con la Sancataldese, evitando se possibile la distrazione delle imminenti operazioni di mercato.