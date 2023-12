Entra nel vivo la domenica degli appassionati di calcio, con la Nuova Igea Virtus impegnata sul campo del Locri in uno scontro per la salvezza da non perdere. Ecco le partite della giornata dalla Serie D alla Prima categoria, con i risultati che saranno aggiornati in tempo reale dalla piattaforma Tuttocampo a partire dalle 14:30:

Serie D