La Nuova Igea Virtus piazza il secondo colpo: arriva dalla Vibonese l’esterno spagnolo-colombiano Jose Manuel Ordonez Elola

Secondo acquisti in pochi giorni per la Nuova Igea Virtus, che ha ufficializzato l’ingaggio del calciatore spagnolo-colombiano Jose Manuel Ordonez Elola, esterno di centrocampo tecnico e con spiccate doti offensive, reduce dall’esperienza alla Vibonese, con cui ha disputato una partita, realizzando anche un gol.

Il classe 2004 di Getafe, prima del trasferimento in Italia, ha vestito le casacche delle formazioni giovanili di Getafe, Atletico Madrid, Rayo Vallecano e Leganes. Jose Manu è un calciatore rapido e veloce, che riesce a saltare l’uomo con facilità e calciare con efficacia verso la porta, non disdegnando assist e il lavoro tutta fascia.

Farà parte della batteria under in dote all’allenatore Francesco Di Gaetano e Giocherà con la maglia numero 17. Nella nota ufficiale, la società ha ringraziato per la collaborazione il procuratore Francesco Marino.