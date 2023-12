La Nuova Igea Virtus piazza il primo colpo in difesa: arriva il 18enne Angelo Di Cristina

La Nuova Igea Virtus ha annunciato l’ingaggio di Angelo Di Cristina, difensore siciliano classe 2005, reduce da un anno e mezzo alla corte della Polisportiva Santa Maria in serie D.

Il diciottenne di Monreale vanta anche l’esperienza in quarta serie col Cittanova. Cresciuto nel vivaio del Calcio Sicilia, appena quindicenne si accasa alla Reggina con la formazione under 16 dove compie passi da gigante prima del ritorno a casa e del

definitivo salto tra i professionisti. Con mister Francesco Di Gaetano a Santa Maria, il forte

difensore centrale è tra i prospetti più interessanti della categoria. Per lui anche due convocazioni ai raduni della Rappresentativa Giovanile di serie D.

L’under Angelo Di Cristina fa dell’atletismo e della fisicità alcune delle sue armi vincenti. Giocherà con la maglia numero 24.