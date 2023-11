La Nuova Igea Virtus domani al D’Alcontres contro il Canicattì per tornare alla vittoria: il programma dalla serie D alla Prima categoria

La Nuova Igea Virtus scende in campo domani alle 15 al D’Alcontres contro il Canicattì. L’obiettivo dei ragazzi del tecnico Ciccio Di Gaetano è quello di tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Casalnuovo.

Per l’allenatore giallorosso ci saranno da affrontare le difficoltà in difesa, con la squalifica di Triolo e la partenza di Moi. È probabile il ritorno dal primo minuto di Della Guardia, dopo i problemi alla schiena delle ultime settimane, che sarà affiancato da due tra Franchina, Filosa e Verdura. Torna disponibile Isgrò dopo l’assenza di domenica per il grave lutto che lo ha colpito con la morte del padre.

Ecco il programma del week-end dalla serie D alla Prima categoria con i dati aggiornati da Tuttocampo.it

