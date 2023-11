La Nuova Igea Virtus sfoltisce la rosa: dopo Batista, salutano anche Moi e Silipigni. La società lavora in entrata ed in uscita

La Nuova Igea Virtus ha iniziato a preparare la gara interna contro il Canicattì, in programma domenica prossima al D’Alcontres con inizio alle ore 15, mentre la società inizia a lavorare in vista del mercato che si aprirà ufficialmente il prossimo 1° dicembre 2023.

Le prime operazioni sono quelle in uscita, con l’obiettivo di sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ciccio Di Gaetano, con l’intento di definire una di 24/25 giocatori con cui il tecnico potrà lavorare per puntare la traguardo di una tranquilla salvezza. Dopo aver salutato Batista alcuni giorni fa, sono state ufficializzate le rescissioni contrattuali con il difensore centrale Mirko Moi e con l’esterno Fabrizio Silipigni. Entrambi hanno avuto poco spazio in questa prima parte della stagione, complici alcuni problemi fisici, e proveranno a trovare spazio con altre squadre. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre partenze e sono diversi i giocatori sotto osservazioni da parte dello staff tecnico e dirigenziale. Le ultime prestazioni fanno pensare con i primi obiettivi di mercato sono probabilmente un difensore centrale d’esperienza ed un attaccante con il fiuto del gol, che concretizzi il gioco prodotto della squadra giallorossa.