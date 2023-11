La Nuova Igea Virtus a Casalnuovo per dare continuità alla vittoria contro l’Akragas

Trasferta in terra campana per la Nuova Igea Virtus del tecnico Ciccio Di Gaetano sul campo del Casalnuovo, società nata dalle ceneri dell’Afragolese.

La formazione giallorossa proverà a dare continuità alla rocambolesca e meritata vittoria contro l’Akragas, ma dovrà farlo senza la fantasia in attacco di Antonio Isgrò, rimasto a Barcellona per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia con la morte del padre. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e proverà a dedicata la vittoria proprio al compagno in questo momento così triste.

In avanti il tecnico giallorosso potrà quindi contare su uno tra Schinnea, Cannistrà, Aveni e Di Stefano, come punta centrale supportato da Longo, Leone e De Gaetano. Il Casalnuovo sta disputando un buon campionato e può contare su due punti in più rispetto agli igeani. Dopo una settimana in cui si sono susseguite le voci per un’altra rinuncia al campionato, quella del San Luca, la giornata di questo campionato anomalo nel suo svolgimento vivrà il confronto più intenso a Ragusa per il derby contro il Siracusa capolista insieme a Trapani e Vibonese, che quest’ultima formazione che ha disputato una partita in più. Il Trapani ospita il San Luca, in una gara dal finale scontato, e la Vibonese riceve la visita di un Acireale dal rendimento altalenante. Altro derby siciliano è quello tra Canicattì e Sancataldese, mentre il tecnico della Akragas, dopo gli sproloqui di domenica scorsa dopo la sconfitta con la Nuova Igea Virtus, si gioca probabilmente la panchina contro una Fenice Reggio Calabria, che non sembra in grado al momento di tenere il passo del terzetto di testa.