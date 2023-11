Barcellona, i capigruppo consiliari si riuniranno il 21 novembre per definire l’iter del via libera al dissesto

Il presidente del consiglio Angelo Paride Pino ha convocato per il prossimo 21 novembre la riunione dei capigruppo consiliare per definire i tempi di approvazione della delibera del dissesto finanziario del Comune.

Non è esclusa la possibilità che il provvedimento possa arrivare in aula già entro la fine di novembre, per far scattare i termini dei 5 anni previsti dal risanamento dei conti pubblico e per consentire al Ministero la nomina della commissione chiamata a gestire il buco nel bilancio da oltre 14 milioni di euro. Il Comune potrà definire il bilancio stabilmente riequilibrato per garantire i servizi alle cittadinanza, potendo continuare ad accedere ai fondi nazionali e ragionali destinati a specifiche iniziative, come il 35 mila euro assegnati per le festività natalizie.