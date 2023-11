La Nuova Igea Virtus domani in campo alle 14.30 cerca la vittoria nel derby siciliano contro l’Akragas

La Nuova Igea Virtus, dopo tanti complimenti e pochi punti raccolti nelle ultime tre partite, torna al D’Alcontres domani alle 14.30 per provare a tornare alla vittoria, che sarebbe la prima per il tecnico Ciccio Di Gaetano da quando siede ufficialmente sulla panchina giallorossa.

La squadra giallorossa ha affrontato nelle ultime tre gara due della candidate al salto di categoria, Trapani e Vibonese, senza ottenere punti per la classifica, ma solo gli applausi degli avversari per la prestazione offerta sul campo. Peccato per i punti lasciati nella gara interna con il fanalino di coda Castrovillari, in una partita infrasettimanale, inserita tra due trasferte che hanno assorbito troppe energie fisiche e mentali ad una squadra non certo costruita per giocare tre gare in sette giorni.

La cura del tecnico Ciccio Di Gaetano, che ha fin da subito proposto il suo gioco più offensivo che difensivo, ha bisogno di tempo e soprattutto di un cinismo sotto porta che nelle ultime tre partite è mancato. La partita contro l’Akragas arriva in un momento importante ed andrà affrontata con la giusta determinazione durante tutti i 90 e più minuti di gioco. La società in queste settimane sta valutando gli eventuali aggiustamenti alla rosa, che andrà probabilmente ridotta nel numero dagli attuali 30 tesserati ed adeguate alle esigenze tattiche del nuovo allenatore, che sa di poter contare su un gruppo compatto e unito nel portare avanti progetto giallorosso. Non dimentichiamo che l’obiettivo stagionale è la salvezza tranquilla ed il rendimento della squadra è in linea con questo traguardo, in parte facilitato dalla rinuncia del Lamezia che ha ridotto le squadre coinvolte nella zona salvezza, con una solo retrocessione diretta in Eccellenza e quattro formazioni coinvolte nei playout.

Ecco il programma di giornata con il riposo forzato di Trapani e Licata:

San Luca Ragusa Calcio LFA Reggio Calabria Vibonese Calcio Locri 1909 Canicattì Nuova Igea Virtus Akragas Portici Gioiese 1918 Sancataldese Calcio Real Casalnuovo Siracusa Calcio 1924 Città Di S. Agata Città Di Acireale 1946 Castrovillari Calcio