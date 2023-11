Nuovo terremoto nel campionato di serie D: si ritira il Lamezia, la Nuova Igea Virtus perde tre punti in classifica

E’ un campionato senza pace quello di serie D, dove milita la Nuova Igea Virtus.

Dopo l’inserimento a torneo già iniziato della Fenice Reggio Calabria, arriva adesso la rinuncia ufficiale del Lamezia.

La nota della società calabrese

Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso.Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa.

Le conseguenze per la Nuova Igea Virtus

La decisione della società lametina ha conseguenze immediate negative per la Nuova Igea Virtus, che aveva espugnato il D’Ippolito alle seconda giornata, con un netto 4-1. I giallorossi perdono così tre punti in classifica, ma nel lungo periodo la rinuncia si può considerare positiva perché riduce la retrocessione diretta ad una sola squadra.

Resta la confusione per torneo che rischia di essere ulteriormente falsato e si attende la decisione della Lnd sulla rimodulazione del calendario considerato che il girone torna a 18 squadre e che in questo momento ogni giornata ci sarebbe due squadre costrette a riposare.