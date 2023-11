La Nuova Igea Virtus, dopo il pari con il Castrovillari, guarda con serenità alla sfida con la Vibonese: è mancata la stoccata vincente

Non si fanno drammi in casa Nuova Igea Virtus per il pareggio ottenuto contro il fanalino di coda Castrovillari, che a Barcellona conquista il suo terzo pareggio consecutivo.

La squadra del tecnico Ciccio Di Gaetano, pur avendo mantenuto il pallino del gioco ed aver costruito alcune occasioni da gol, non è stata abbastanza lucida negli ultimi 20 metri, rischiando anche di subire una sconfitta da una compagine come quella calabrese in netta ripresa dopo il disastroso avvio di stagione. La fatica fisica e mentale della gara contro il Trapani di sabato sera hanno in parte condizionato l’esito di una gara, che i giallorossi hanno interpretato probabilmente senza la necessaria cattiveria in fase conclusiva. Il giovane Cannistrà ha mostrato i suoi limiti in fase di realizzazione, nonostante l’impegno, e Schinnea non è stato fortunato nell’occasione della traversa colpita negli ultimi minuti di gioco. La sensazione, guardando giocare la squadra in campo, è che manchi un finalizzatore all’interno dell’area di rigore e fino ad oggi a sopperire questa carenza ci hanno pensato i guizzi di Longo e Isgrò, elementi che stanno dando tanto, senza aver il tempo di rifiatare, considerato che solo in questi giorni sono rientrati dagli infortuni le alternative De Gaetano e Trovato e che mancano ancora giocatori come la mezzala Catanzaro, fermato da un infortunio dopo la gara contro Ragusa, e l’attaccante Leone, che nel precampionato aveva fatto vedere tutte le sue qualità.

Il tecnico palermitano è poi arrivato solo due settimane e sta ancora valutando i giocatori a sua disposizioni, con le prime scelte dettate dai vincoli legati agli under in campo, preferendo ad esempio in queste settimane Moi a Della Guardia (adesso alle prese con un problema alla schiena) e affiancadogli due giovani come Triolo e Filosa. Come ribadito anche dopo la gara di ieri, la filosofia di Di Gaetano è quella di rischiare qualcosa in difesa, pur di provare a fare la partita e lo ha confermato anche nell’undici iniziale con ben sei o sette giocatori, se ci mettiamo anche Franchina, che una maggiore propensione offensiva, piuttosto che difensiva. Sono scelte che hanno bisogno di essere assimilate dal gruppo, per trovare il giusto equilibrio in cui tutti i giocatori, in modo diverso, dovranno essere coinvolti nella fase difensiva ed offensiva. Sulla gestione dei cambi, l’unica perplessità è stata quella di una rinuncia anticipata, dopo un quarto d’ora del secondo, alle prestazioni di un giocatore come Isgrò, che si era reso pericoloso con le sue incursioni sulla destra, ma probabilmente il tecnico avrà fatto le sue scelte anche in funzione dei tre impegni in una settimana che aspettano la squadra giallorossa.

Da oggi infatti si torna sul campo di allenamento per preparare la trasferta sul campo della Vibonese, terza forza del torneo ed una della outsider che proveranno a dare fastidio alla coppia di testa Trapani e Siracusa. Il clima in casa giallorossa resta sereno anche nei rapporti con la tifoseria, nonostante le voci di contestazioni nei confronti del tecnico a fine gara, diffuse da alcuni siti online, che non trovano riscontro da parte dei diretti interessati. Ci sarebbe stato un fraintendimento su un gesto dal campo a fine gara subito chiarito e già archiviato, con il pensiero rivolto alla prossima trasferta di Vibo Valentia.

Ricordiamo i risultati di ieri e la classifica aggiornata.

Canicattì Real Casalnuovo 2-3 F.C. Lamezia Terme Città Di S. Agata 4-1 LFA Reggio Calabria F.C. Trapani 1905 0-2 Locri 1909 Akragas 4-0 San Luca Gioiese 1918 oggi Sancataldese Calcio Vibonese Calcio 2-3 Nuova Igea Virtus Castrovillari Calcio 0-0 Siracusa Calcio 1924 Licata Calcio 3-2 Città Di Acireale 1946 Ragusa Calcio 1-2 Riposa: Portici