La Nuova Igea Virtus non riesce a frenare la capolista, ma è esce a testa alta dal Provinciale di Trapani

E’ arrivata una sconfitta e ci poteva stare contro una squadra come il Trapani, capolista a punteggio pieno del girone I di serie D. Il 2-1 finale premia gli amaranto, che soprattutto nel primo tempo hanno mostrato le loro maggiori qualità tecniche, con un gruppo di giocatori messi insieme per vincere il campionato, al cospetto di una Nuova Igea Virtus costruita per ottenere una tranquilla salvezza, che giocato la sua partita senza paura, ma che ha pagato due disattenzioni in occasione dei gol di 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐚 alle fine del primo tempo e di 𝐁𝐞𝐬𝐦𝐢𝐫 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐚 in avvio di ripresa. Il gol di Aveni a 5′ dalla fine ha reso mano amara una sconfitta che non cambia il campionato e gli obiettivi della formazione del tecnico Ciccio Di Gaetano, soddisfatto a fine gara per lo spirito con cui i suoi ragazzi hanno affrontare un avversario più forte, davanti a 6 mila persone.