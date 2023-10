Nuova Igea Virtus stasera in campo a Trapani per provare a frenare la capolista: i risultati degli anticipi dalla serie D alla Prima categoria

La Nuova Igea Virtus scende in campo stasera alle 20.30 al Provinciale di Trapani senza avere nulla da perdere contro la capolista del girone I ed una delle maggiori candidate al salto di categoria.

La formazione del tecnico Ciccio Di Gaetano giocherà in un impianto gremito con oltre 4 mila spettatori, che spingeranno di casa verso l’ennesimo successo della stagione. I granata sono al momento a punteggio pieno, avendo vinto tutte le gare fin qui disputate ed avendo osservato anche il turno di riposo. L’allenatore giallorosso conosce bene l’ambiente trapanese, dove è cresciuto come allenatore ai tempi della promozione in serie B, in cui era il vice di Boscaglia, protagonista della stagione migliore per il calcio a Trapani. La formazione giallorossa avrà al seguito un nutrito gruppo di sostenitori, che non faranno mancare il loro supporto ai giocatori in campo. (foto in evidenza dalla pagina della Nuova Igea Virtus)

Ecco il programma della giornata, con i risultati degli anticipi e la classifica aggiornata.

Castrovillari Calcio Sancataldese Calcio 1-1 Portici Siracusa Calcio 1924 0-5 F.C. Trapani 1905 Nuova Igea Virtus Gioiese 1918 F.C. Lamezia Terme Vibonese Calcio Locri 1909 Akragas Canicattì Città Di S. Agata Città Di Acireale 1946 Ragusa Calcio LFA Reggio Calabria Licata Calcio San Luca Riposa Real Casalnuovo

Siracusa Calcio 1924 25 9 8 1 0 31 8 23 F.C. Trapani 1905 24 8 8 0 0 24 1 23 Vibonese Calcio 21 8 7 0 1 20 4 16 LFA Reggio Calabria 17 8 5 2 1 13 3 10 Nuova Igea Virtus 16 9 5 1 3 13 6 7 Licata Calcio 15 9 4 3 2 11 8 3 Canicattì 14 9 4 2 3 11 9 2 Città Di Acireale 1946 13 8 4 1 3 8 8 0 F.C. Lamezia Terme 12 8 4 0 4 14 16 -2 Akragas 12 8 4 0 4 9 11 -2 Città Di S. Agata 12 9 4 0 5 9 12 -3 Real Casalnuovo 12 9 4 0 5 15 20 -5 Sancataldese Calcio 12 10 3 3 4 8 15 -7 Ragusa Calcio 10 9 3 1 5 10 13 -3 Portici 9 10 3 0 7 8 19 -11 Locri 1909 5 9 1 2 6 6 17 -11 San Luca (-1) 4 8 1 2 5 7 17 -10 Gioiese 1918 3 9 1 0 8 4 15 -11 Castrovillari Calcio 2 9 0 2 7 7 26 -19