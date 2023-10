Nuova Igea Virtus, le prime parole del tecnico Di Gaetano: “Ho trovato lo spirito giusto per lavorare bene”

La Nuova Igea Virtus ha presentato stasera il nuovo tecnico Francesco “Ciccio” Di Gaetano, che già oggi ha guidato il primo allenamento della squadra giallorossa.

Nella sala stampa dello stadio D’Alcontres, erano presenti anche il presidente Massimo Italiano ed il direttore sportivo Benedetto Bottari, che nel corso della conferenza ha annunciato l’arrivo del preparatore atletico Ormar Baeli, con un’esperienza nell’Acr Messina, che affiancherà il tecnico palermitano, insieme al preparatore dei portiere Enzo Pirelli ed al secondo allenatore Marco Ravidà.

Ciccio Di Gaetano si è detto entusiasta di questa opportunità ed è pronto a mettere a disposizioni della società la sua lunga esperienza in serie D per raggiungere l’obiettivo prefissato della salvezza tranquilla. Dopo aver seguito la gara di Sant’Agata Militello, il tecnico ha apprezzato soprattutto lo spirito di squadra e la compattezza dei ragazzi in campo, che hanno fatto di tutto per portare a casa un risultato importante. Da oggi e per le prossime settimane lavorerà senza sconvolgere gli assetti precedenti, ma proverà ad introdurre pian piano il suo credo sportivo, quello di un gioco propositivo. Saranno settimane importanti perchè l’allenatore e la squadra dovranno conoscersi per proseguire il percorso iniziato positivamente in serie D.

Di seguito la conferenza stampa integrale: